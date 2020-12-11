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البرازيل.. 770 حالة وفاة و53347 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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البرازيل.. 770 حالة وفاة و53347 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
البرازيل.. 770 حالة وفاة و53347 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس، إنها سجلت 53347 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأضافت الوزارة أنها وثقت 770 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 في لمدة نفسها.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 671799 حالة إصابة منذ بدء الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 179756، وفقا لبيانات الوزارة.

وتعد البرازيل ثالث أسوأ دولة انتشر فيها فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

يذكر أن البرازيل تبحث شراء عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بما فيها لقاح "سبوتنيك V" الروسي ولقاح شركة "سينوفاك" الصينية ولقاحات من صنع الشركات الغربية.

المصدر: رويترز

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