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وزير الصحة البرازيلي يكشف عن إجراء ضد كوفيد 19 في 2021

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وزير الصحة البرازيلي يكشف عن إجراء ضد كوفيد 19 في 2021
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قال وزير الصحة البرازيلي، إدواردو بازويلو، إن الحكومة تخطط لتطعيم جميع سكان البلاد ضد COVID-19 في عام 2021.

وأضاف الوزير اليوم الخميس خلال مقابلة إذاعية، إنه يمكن استخدام اللقاحات المرشحة التي تحصل على موافقة من منظمة الصحة Anvisa لتلقيح البرازيليين.

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المصدر: رويترز

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