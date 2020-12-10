وزير الصحة البرازيلي يكشف عن إجراء ضد كوفيد 19 في 2021

قال وزير الصحة البرازيلي، إدواردو بازويلو، إن الحكومة تخطط لتطعيم جميع سكان البلاد ضد COVID-19 في عام 2021.

وأضاف الوزير اليوم الخميس خلال مقابلة إذاعية، إنه يمكن استخدام اللقاحات المرشحة التي تحصل على موافقة من منظمة الصحة Anvisa لتلقيح البرازيليين.

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وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل أكثر من 6.6 مليون حالة، وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.

وبلغ عدد الوفيات أكثر من 178 ألف حالة، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة وفيات، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز