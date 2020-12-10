بريطانيا: نعمل بلا كلل لتأمين الوصول إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

قالت الوزيرة البريطانية بيني موردنت، اليوم الخميس، إن بلادها "تعمل بلا كلل" لتأمين الوصول إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن عدة قضايا.

وأكدت المسؤولة العامة للأجور أمام البرلمان أن هناك "أملا"، مضيفة: "من الواضح أننا ما زلنا بعيدين عن بعضنا البعض فيما يسمى بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك والحوكمة".

وشددت على "أننا نعمل بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن لا يمكننا قبول صفقة بأي ثمن. لا يمكننا قبول صفقة من شأنها أن تعرضنا لخطر السيطرة على أموالنا وقوانيننا وحدودنا وأسماكنا".

المصدر: "رويترز"