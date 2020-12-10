الاتحاد الأوروبي يؤكد تباعد وجهات النظر مع بريطانيا بشأن "بريكست"

أكدت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، بعد ما وصفته بعشاء "حي" مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن وجهات النظر ما زالت "متباعدة" بشأن "بريكست".

وقالت: "لقد اتفقنا على أن تجتمع فرق التفاوض على الفور لمحاولة حل القضايا الأساسية العالقة بين الجانبين".

وأضافت: "سوف نتخذ قرارا في نهاية الأسبوع الحالي".

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق، أن بلاده مستعدة لنهاية الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، أيا كان نوع الترتيبات التجارية المستقبلية مع التكتل.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة لا تزال تطبق القواعد الأوروبية منذ انفصالها الرسمي عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، فيما خروجها الفعلي من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيحصل في 31 ديسمبر الحالي، بنهاية الفترة الانتقالية.

المصدر: "رويترز"