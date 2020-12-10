أثينا: سلوك تركيا لن يتغير دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.

وأثناء مشاركته عبر الفيديو في اجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث غدا الخميس، فرض عقوبات على تركيا، أكد ميتسوتاكيس سعي بلاده الدائم إلى الحوار وتطبيع علاقاتها مع تركيا، "لكن لا تستطيع أن ننتظر منها تغيير سلوكها إذا لم يمارس الضغط عليها".

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن أنقرة رفضت اقتراح أوروبيا التمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها.

المصدر: تاس