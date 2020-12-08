تغريم الرئيس التشيكي السابق لمخالفته معايير ارتداء الكمامة

أفاد التلفزيون التشيكي بأنه تم تغريم الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس بمبلغ 3000 كرون "حوالي 135 دولارا"، بسبب ارتدائه الكمامة بشكل غير صحيح.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن كلاوس ارتدى الكمامة على ذقنه في 17 نوفمبر الماضي، في الاحتفال الذي أقيم وسط العاصمة براغ، في ذكرى "الثورة المخملية" المناهضة للشيوعية.

وطالبت الشرطة حينها كلاوس بتغطية فمه وأنفه بالكمامة كما تقضي القواعد، لكنه لم يمتثل، ونقل بعدها إلى مركز الشرطة حيث تم تحرير محضر بالحادث.

وبالإضافة إلى كلاوس، تم تغريم وزير الصحة السابق رومان بريمولا والنائب الأول السابق لحركة "ANO" الحاكمة ياروسلاف فالينيك، حيث أنهما تناولا العشاء في شهر أكتوبر الماضي، في مطعم لم يكن يملك الموافقات للعمل وفق نظام الطوارئ، وعندما غادرا كانا بلا كمامة.

كما جرد بريمولا إثر ذلك من منصب وزير الصحة، وتم تخفيض رتبة فالينيك إلى منصب نائب عادي لرئيس المكتب الوطني للشؤون الخارجية.

المصدر: "نوفوستي"