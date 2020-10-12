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التشيك تغلق الحانات وتتحول للتعليم عن بعد اتقاء لكورونا

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التشيك تغلق الحانات وتتحول للتعليم عن بعد اتقاء لكورونا
Reuters
الطواقم الطبية في التشيك - أرشيف
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تعتزم حكومة التشيك تطبيق إجراءات جديدة للحد من الانتشار السريع لحالات الإصابة بكورونا، حيث قررت إغلاق الحانات والمطاعم والنوادي اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وكتب وزير الصحة التشيكي رومان بريمولا، الاثنين على "تويتر"، إن "التجمعات العامة ستقتصر على 6 أشخاص فقط، وسيحظر تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة".

وأضاف: "سيصبح وضع الكمامات إلزاميا في محطات النقل العام، وستتحول معظم المدارس بموجب الإجراءات الجديدة إلى التعليم عن بعد".

وتواجه التشيك أعلى زيادة في أوروبا في حالات "كوفيد-19" قياسا لعدد السكان، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 120 ألفا، فيما تم تسجيل 1045 وفاة.

المصدر: "رويترز"

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