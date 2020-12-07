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رفع علم إسرائيل وسط طهران وعبارة "شكرا أيها الموساد"

أخبار العالم

رفع علم إسرائيل وسط طهران وعبارة
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علم إسرائيل وسط العاصمة طهران
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نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لعلم إسرائيل مرفوعا على جسر مشاة في حي طهران بارس شرقي العاصمة ومكتوبا تحته بالإنجليزية "شكرا أيها الموساد".

ويأتي الحادث بعد مرور 10 أيام على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، واتهام الحكومة الإيرانية لإسرائيل بالمسؤولية عن العملية، فيما لم تعلق الشرطة الإيرانية على الفيديو بعد.

يذكر أن إيران لا تعترف بإسرائيل وتعتبر التعامل معها جريمة يعاقب عليها القانون ما بين السجن والإعدام.

المصدر: RT

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