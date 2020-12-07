رفع علم إسرائيل وسط طهران وعبارة "شكرا أيها الموساد"
نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لعلم إسرائيل مرفوعا على جسر مشاة في حي طهران بارس شرقي العاصمة ومكتوبا تحته بالإنجليزية "شكرا أيها الموساد".
ويأتي الحادث بعد مرور 10 أيام على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، واتهام الحكومة الإيرانية لإسرائيل بالمسؤولية عن العملية، فيما لم تعلق الشرطة الإيرانية على الفيديو بعد.
يذكر أن إيران لا تعترف بإسرائيل وتعتبر التعامل معها جريمة يعاقب عليها القانون ما بين السجن والإعدام.
Well this is new!— Aleph א 👀 (@no_itsmyturn) December 7, 2020
Image was reportedly taken from "Tehran Pars" neighborhood of #Tehran#Iran
Someone set an #Israel|i 🇮🇱 flag up and wrote "Thank You Mossad" below it!
[Assuming they've thanked Mossad for Fakhri Zadeh's death]
Video to follow. pic.twitter.com/YFICyLCh3i
اقدام جوانان در تهرانپارس در شرق پایتخت: برافراشتن پرچم اسراییل و نوشتن سپاس. #إسرائيل#موساد#جوانان_مبارز#آروم_نمیگیگیریم#براندازم#اعتراضات_سراسری#خامنه_اى#آذري_جهرمي#جوانی_کنید#مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی#مرگ_بر_خامنهای#تهران_پارسpic.twitter.com/Bg7DZ0M3If— Divee Sefid (@DiveeSefid) December 7, 2020
المصدر: RT