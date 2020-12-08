ترودو يعلن توقيع اتفاق مع "فايزر" لبدء التسليم المبكر للقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده وقعت اتفاقا مع شركة "فايزر" لبدء توريدها المبكر لجرعات لقاحها و"بيونتك" الألمانية المضاد لفيروس كورونا.

وقال ترودو عبر "تويتر": "من المقرر أن نتلقى ما يصل إلى 249000 جرعة هذا الشهر، مع ملايين الجرعات التي ستصل قريبا".

وأضاف: "الشركة ووزارة الصحة العامة وإدارات المحافظات، تعمل لإنهاء الاستعدادات في أول 14 نقطة تسليم هذا الأسبوع".

UPDATE ON VACCINES: Canada has secured an agreement with Pfizer to begin early delivery of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine. We’re scheduled to receive up to 249,000 of our initial doses this month, with millions more on the way. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 7, 2020

المصدر: RT