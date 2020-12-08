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ترودو يعلن توقيع اتفاق مع "فايزر" لبدء التسليم المبكر للقاح كورونا

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ترودو يعلن توقيع اتفاق مع
Reuters
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده وقعت اتفاقا مع شركة "فايزر" لبدء توريدها المبكر لجرعات لقاحها و"بيونتك" الألمانية المضاد لفيروس كورونا.

وقال ترودو عبر "تويتر": "من المقرر أن نتلقى ما يصل إلى 249000 جرعة هذا الشهر، مع ملايين الجرعات التي ستصل قريبا".

وأضاف: "الشركة ووزارة الصحة العامة وإدارات المحافظات، تعمل لإنهاء الاستعدادات في أول 14 نقطة تسليم هذا الأسبوع".

المصدر: RT

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