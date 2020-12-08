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الاتحاد الأوروبي يطالب جونسون بالبتّ في اتفاق بريكست

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الاتحاد الأوروبي يطالب جونسون بالبتّ في اتفاق بريكست
Reuters
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي - أرشيف
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بذل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي مسعى في اللحظات الأخيرة لتجاوز الخلافات المستعصية التي تقف في طريق اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل لتفادي انفصال غير منظم.

وقال دبلوماسي أوروبي: "وصلت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى مرحلتها الأخيرة.. الوقت ينفد بسرعة... للمملكة المتحدة أن تختار بين نتيجة إيجابية أو نتيجة بدون اتفاق".

من جهته، قدر رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن فرص إبرام صفقة مع لندن بـ50%، فيما قال بنك الاستثمار "جيه.بي. مورجان"، إن "توقعات عدم التوصل لاتفاق ارتفعت إلى الثلث من 20%".

المصدر: "رويترز"

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