تيخانوفسكايا تدعو واشنطن للتحقيق في ممارسات الأمن البيلاروسي

دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الولايات المتحدة إلى إطلاق تحقيق دولي في ممارسات قوات الأمن البيلاروسية أثناء تفريق الاحتجاجات.

وقالت تيخانوفسكايا في كلمة عبر الفيديو إلى المجلس الأطلسي: "من المهم أن تنتهج الولايات المتحدة، سياسة منسقة مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا في هذا المجال. أعتقد أيضا أنه يجب توسيع العقوبات. يجب أن تطلق الولايات المتحدة عملية اعتبار أقسام الشرطة التي فرقت المتظاهرين بقسوة وكذلك الوحدات الخاصة في الشرطة، جماعات إرهابية".

وأضافت: من المهم أن تطلق الولايات المتحدة المبادرة لتحقيق دولي في الجرائم التي يرتكبها رجال الشرطة في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي