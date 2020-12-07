الاتحاد الأوروبي يدعو لعملية انتقالية في فنزويلا

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الفنزويلية إلى الاستماع لمصالح شعب البلاد، والبدء في عملية انتقالية لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية في فنزويلا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم الدعم في هذه العملية الانتقالية.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية دول الاتحاد: "فنزويلا بحاجة ماسة إلى حل سياسي لتتمكن من الخروج من المأزق الحالي. ويدعو الاتحاد الأوروبي، سلطات وقادة فنزويلا لوضع مصالح الشعب على رأس الأولويات، والبدء على الفور بعملية الانتقال للعثور على طريقة سلمية شاملة لحل الأزمة السياسية، بما في ذلك عبر انتخابات برلمانية ورئاسية تحظى بالثقة".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى استعداده لدعم مثل هذه العملية، ومواصلة العمل مع جميع "اللاعبين".

المصدر: وكالات