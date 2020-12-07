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إسرائيل تحاول إقناع نواب أمريكيين لتمرير قانون يمنح الحصانة للسودان

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إسرائيل تحاول إقناع نواب أمريكيين لتمرير قانون يمنح الحصانة للسودان
Reuters
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نقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب تعمل على إقناع أعضاء بالكونغرس الأمريكي للمصادقة على قانون يمنح السودان حصانة من أي دعاوى يقيمها ذوو ضحايا العمليات الإرهابية.

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ويأتي التحرك الإسرائيلي هذا في أعقاب طلبات قدمها مسؤولون سودانيون للجانب الإسرائيلي حسب موقع "والا" الإسرائيلي.

وحسب الموقع فإن المسؤولين الإسرائيليين توجهوا خلال الأيام الأخيرة إلى نواب في الكونغرس يعيقون تمرير القانون، وأوضحوا لهم أنه فيما لو لم يمر القانون سيكون لذلك تأثير سلبي، ليس فقط على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان وإنما على اتفاقيات التطبيع المستقبلية مع الدول العربية أيضا.

يشار إلى أن تمرير هذا القانون، كان جزءا من الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان الذي في إطاره وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما الموعد النهائي لتمرير القانون هو 14 ديسمبر.

المصدر: "i24news"

 

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