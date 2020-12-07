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إيران تدعو ألمانيا للتعاون في ملف اغتيال قاسم سليماني

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إيران تدعو ألمانيا للتعاون في ملف اغتيال قاسم سليماني
Reuters AZIZ TAHER
صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
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دعا مساعد رئيس مجلس القضاء الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني ألمانيا إلى التعاون في مجال إكمال ورفع الغموض، في ملف اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وأشار باقري كني خلال اجتماع عقده مع السفير الألماني لدى طهران هانس اودو موتسل، إلى ما ورد عن استخدام قاعدة أمريكية في ألمانيا في عملية اغتيال سليماني، داعيا برلين إلى "التعاون مع الجهاز القضائي الإيراني من أجل إكمال الملف ورفع الغموض حول الضالعين بارتكاب هذه الجريمة ومساعديهم".

 

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المصدر: "فارس"

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