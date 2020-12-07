الهند: "فايزر" طلبت ترخيصنا لقاحها ضد كورونا

أعلن مستشار بارز في قطاع الصحة الهندي أن شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية، تقدمت لنيودلهي بطلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لكورونا في الهند.

وقال في.كيه.بول لشبكة (إن.دي.تي.في) المحلية: "الشركة الأمريكية التي حصلت مؤخرا على رخصة طرح اللقاح في بريطانيا، اتصلت بالسلطات الهندية أمس السبت، من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة".

وأضاف: "نرحب باهتمام الشركة في السعي للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح في بلادنا".

وتابع: "الهيئة المنظمة للأدوية في الهند تستغرق عادة ما يصل إلى 90 يوما للبت في مثل تلك الطلبات فيما القرار المتعلق بلقاح "فايزر" قد يصدر سريعا".

وتأتي الهند في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 9 ملايين و673658 إصابة، و140455 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"