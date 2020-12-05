 
مباشر

إسرائيل.. مقتل متظاهر مناهض لنتنياهو دهسا

أخبار العالم

إسرائيل.. مقتل متظاهر مناهض لنتنياهو دهسا
Reuters LP
مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/parx

لقي متظاهر إسرائيلي حتفه يوم السبت بعد أن دهسته سيارة خلال مشاركته في احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كريات أونو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المتظاهر (80 عاما) لقى مصرعه بعد دهسه بسيارة تقودها فتاة في العشرين من عمرها.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بأن الضحية نقل إلى مستشفى شيبا في تل هشومير في حالة حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن "مفتشي المرور يحققون في ملابسات الحادث وليس هناك اشتباه في أن الدهس كان متعمدا".

واندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في مدينة القدس الغربية بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، انتهت باعتقال 20 متظاهرا بدعوى مخالفة النظام العام وتعطيل حركة المرور.

المصدر: "يديعوت أحرنوت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا