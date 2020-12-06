البنتاغون ينفي أنباء عدم تعاونه مع فريق بايدن الانتقالي

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إن الوزارة تتعاون "بشكل كبير" مع الفريق الانتقالي للمرشح الديمقراطي جو بايدن، خلافا لما تتداوله تقارير إعلامية.

وأضاف أن "البنتاغون له تاريخ مشرف بالتعاون مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي عند نقل السلطة".

وشدد على أن فريق الوزارة وفريق بايدن الانتقالي يضعان الأمن القومي وحماية الأمريكيين على رأس أولوياتهما.

كما نفت وزارة الدفاع الأميركية في بيان منفصل صحة الأنباء التي تفيد بعدم تعاونها مع فريق بايدن الانتقالي، مشيرة إلى انعقاد عشرات الاجتماعات مؤخرا بين الفريقين، فضلا عن عشرات اللقاءات في الأسابيع القادمة.

المصدر: "نوفوستي"