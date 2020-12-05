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صحيفة: غضب في تركيا إثر اعتقال نساء بأصفاد خلف الظهر

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صحيفة: غضب في تركيا إثر اعتقال نساء بأصفاد خلف الظهر
Reuters MS
نساء محجبات في تركيا -صورة تعبيرية-
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أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن قوات الأمن اعتقلت 66 امرأة "بأسلوب مهين" يوم الجمعة، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اعتقال سيدات متهمات بالانتماء لتنظيم "غولن" وتكبيلهن، في إجراء قالت الصحيفة إنه لا يطبق حتى على الإرهابيين من تنظيم "داعش".

ونقلت الصحيفة عن المدافع عن حقوق الإنسان ونائب حزب "الشعوب" الديمقراطي عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو قوله: "ماذا يعني تكبيلهن من الخلف؟ معناه: أنك أعلنت أنهن مذنبات ومجرمات مسبقا ويمكنك أن توجه لهن أي إساءة! ليس لك الحق في اضطهاد أي شخص حتى لو كان مذنبا!".

وتتهم الحكومة التركية الداعية التركي فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة وأنصاره بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016، واعتقلت الكثير منهم وزجت بهم في السجون.

وتطالب أنقرة واشنطن الإدارة الأمريكية بتسليمها غولن، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل مع رفض واشنطن تسلميه.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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