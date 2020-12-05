صحيفة: غضب في تركيا إثر اعتقال نساء بأصفاد خلف الظهر

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن قوات الأمن اعتقلت 66 امرأة "بأسلوب مهين" يوم الجمعة، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اعتقال سيدات متهمات بالانتماء لتنظيم "غولن" وتكبيلهن، في إجراء قالت الصحيفة إنه لا يطبق حتى على الإرهابيين من تنظيم "داعش".

ونقلت الصحيفة عن المدافع عن حقوق الإنسان ونائب حزب "الشعوب" الديمقراطي عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو قوله: "ماذا يعني تكبيلهن من الخلف؟ معناه: أنك أعلنت أنهن مذنبات ومجرمات مسبقا ويمكنك أن توجه لهن أي إساءة! ليس لك الحق في اضطهاد أي شخص حتى لو كان مذنبا!".

انظروا إلى هذه السيدة المحجبة جيدًا..



نظام أردوغان اعتقلها واضعا أصفادا معكوسة على يديها مع 65 أخرى بتهمة "الإرهاب"



والدليل على هذه التهمة الكبيرة ليست إلا مساعدتهن أقارب المعتقلين/المعتقلات بتهمة الانتماء إلى منظمة فتح الله كولن المزعومة



هل هذه هي دولة أردوغان المثالية ؟! pic.twitter.com/ok6vTblKZd — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) December 5, 2020

وتتهم الحكومة التركية الداعية التركي فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة وأنصاره بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016، واعتقلت الكثير منهم وزجت بهم في السجون.

وتطالب أنقرة واشنطن الإدارة الأمريكية بتسليمها غولن، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل مع رفض واشنطن تسلميه.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية