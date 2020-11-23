 
مباشر

الأمن التركي يحضر عضوا في تنظيم "غولن" من الجزائر

أخبار العالم

الأمن التركي يحضر عضوا في تنظيم
Reuters Umit Bektas
قوات الأمن التركي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7so

أعلنت وزارة الخارجية ومديرية الأمن التركيتان عن نقل عضو في تنظيم "غولن"، يعمل مديرا لشركة على صلة بالتنظيم في الجزائر، وتسليمه للأمن في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر أمنية تركية، بأن "طائرة خاصة تابعة لمديرية الأمن قامت بنقل المدعو (ن ن ك) بعد توقيفه في الجزائر".

وأضافت: "الشخص المذكور، صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة، حيث تم تسليمه لمديرية أمن أنقرة".

وتتهم الحكومة التركية الداعية التركي فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة وأنصاره بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016، واعتقلت الكثير منهم وزجت بهم في السجون.

وتطالب أنقرة واشنطن الإدارة الأمريكية بتسليمها غولن، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل مع رفض واشنطن تسلميه.

المصدر: "الأناضول + وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا