بايدن: سنضمن التباعد الاجتماعي أثناء مراسم تنصيبي

أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على ضرورة ضمان سلامة المشاركين في مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد، والتي ستقام في 20 يناير المقبل.

وقال بايدن إن "الأهم هو ضمان سلامة الناس ونحن سنلتزم بتوصيات العلماء وسنراعي آراء الخبراء لضمان سلامة المراسم".

وأضاف أن هناك مناقشات مع زعماء مجلسي الشيوخ والنواب بشأن هذه القضية.

ولم يستبعد بايدن إلغاء المسيرة التقليدية في شارع بنسلفانيا أفينيو في واشنطن، الواصل بين البيت الأبيض والكابيتول أثناء مراسم التنصيب.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق بأن مراسم التنصيب ستشمل خطابا لبايدن أمام الكابيتول، فيما سيتقيد المشاركون في المراسم بارتداء الكمامات ومن غير المقرر بعد ما إذا ستقام مأدبة غداء لـ200 شخص في الكابيتول.

وقد بدأ في الولايات المتحدة انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة، على الرغم من عدم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات بعد.

وتفيد تقديرات وسائل الإعلام بفوز بايدن، فيما لم يعترف الرئيس دونالد ترامب بهزيمته.

المصدر: تاس