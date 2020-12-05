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رئيسة إستونيا ورئيس حكومتها يخضعان للحجر الصحي إثر مخالطتهما مصابا بكورونا

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رئيسة إستونيا ورئيس حكومتها يخضعان للحجر الصحي إثر مخالطتهما مصابا بكورونا
Reuters FLR
رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد
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دخلت رئيسة إستونيا كرستي كاليولايد ورئيس حكومتها يوري راتاس الحجر الصحي في إجراء احترازي بعد مخالطتهما بشكل مستقل مصابا بفيروس كورونا مؤخرا.

وكتبت كاليولايد على "فيسبوك": "أشعر أنني بحالة جيدة في الوقت الحالي وقد أجريت أيضا اختبار كوفيد 19 اليوم، وكانت النتيجة سلبية".

وستظل الرئيسة ورئيس الحكومة في عزلة ذاتية بتوجيه من السلطات الصحية.

Täna hommikul sain teada, et teisipäeval oli mul tööalane kokkupuude inimesega, kes sai hiljem kroonviiruse diagnoosi....

Publiée par Kersti Kaljulaid sur Vendredi 4 décembre 2020

المصدر: "فيسبوك"

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