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بايدن: طلبت من فاوتشي الالتحاق بفريقي الاستشاري لمكافحة كورونا

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بايدن: طلبت من فاوتشي الالتحاق بفريقي الاستشاري لمكافحة كورونا
Reuters /FW1F/Grant McCool
مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي
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قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن إنه يريد أن يحتفظ بمدير معهد الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي مستشارا طبيا رئيسيا وعضوا في فريقه الاستشاري لـمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف في حديثه لشبكة "سي إن إن": "تحدثت مع أنتوني فاوتشي وأخبرته أنني أريده أن يكون مستشارا طبيا وعضوا في فريق مواجهة كورونا".

وأكد بايدن أنه سيكون سعيدا بتلقي لقاح كورونا بشكل علني، لافتا إلى أنه سيطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامات في المباني الفدرالية ووسائل النقل خلال الـ100 يوم الأولى من بداية فترته الرئاسية.

وأعلن بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تعيين أعضاء جدد في المجلس الاستشاري الانتقالي لمكافحة فيروس كورونا.

ويشترك في رئاسة المجلس الاستشاري ديفيد كيسلر، وفيفيك مورثي، ومارسيلا نونيز سميث.

المصدر: RT

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