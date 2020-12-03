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موسكو تعلن عن وصول فريق أممي إلى قره باغ

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موسكو تعلن عن وصول فريق أممي إلى قره باغ
Sputnik
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن فريقا أمميا بصدد التوجه إلى قره باغ لتقييم الوضع الإنساني في المنطقة.

وأضافت: "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في المنطقة، وهناك بعثة تقييم كاملة تابعة للأمم المتحدة تستعد للتوجه إلى قره باغ".

وقالت إن الجانب الروسي "على اتصال مستمر" مع الهيئات الأرمنية والأذربيجانية والجهات الدولية المعنية لحل القضايا الإنسانية في قره باغ.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "عدد العائدين إلى قره باغ منذ 14 نوفمبر يقترب من 30 ألف شخص حيث يتم تأمين عودة ألف إلى ألفي شخص إلى مناطقهم يوميا، فيما بدأت إجراءات إيصال الإمدادات الإنسانية إلى المناطق المتضررة".

وقالت: "تواصل قوات حفظ السلام الروسية مراقبة الوضع على مدار الساعة وضبط التقيد بوقف إطلاق النار".

وتابعت: "لقد وفرت قوة حفظ السلام الروسية الظروف لعودة اللاجئين وضمنت سلامة عبور المركبات المدنية ونقل المواد الغذائية والسلع المختلفة، كما تواصل نزع الألغام والعبوات الناسفة وتشرف على إصلاح مرافق البنية التحتية" في المناطق المتضررة.

المصدر: تاس

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