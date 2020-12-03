أردوغان لروحاني: اغتيال فخري زاده يستهدف السلام بالمنطقة وأحلام الظلام ستتبدد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يستهدف السلام في المنطقة بأسرها.

وقال في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني: "أنا واثق من أن أحلام الجهات الظلامية في زعزعة الاستقرار في المنطقة ستتبدد مجددا".

#عاجل | #أردوغان: اغتيال "فخري زاده" يستهدف السلام بالمنطقة وأنا واثق بأن أحلام الجهات الظلامية التي تسعى لزعزعة الاستقرار ستتبدد مجددا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 3, 2020

من جهته، أكد الرئيس الإيراني أن طهران تحتفظ بحق الرد "في الوقت المناسب" على اغتيال زاده.

وذكرت الرئاسة الإيرانية أن روحاني خلال المكالمة حمل "الصهاينة" المسؤولية عن اغتيال زاده "في جريمة بشعة ونكراء وإجراء مناف للإنسانية".

وقال: "لا ريب في أن اغتيال العالم الإيراني دليل على عجز الأعداء الحقيقيين للشعب الإيراني والثأر من هذا الشهيد الكبير لمنفذي هذا الاغتيال في الوقت المناسب حق للحكومة الإيرانية".

وشكر روحاني أردوغان على تضامن تركيا مع الشعب الإيراني وإدانتها لاغتيال فخري زاده، مضيفا أنه من الواضح تماما بالنسبة لطهران من هو المسؤول عن الاعتداء وكيف جرى الاغتيال.

المصدر: RT + "الأناضول"