روحاني لأردوغان: نعرف من اغتال فخري زاده ومن حقنا الانتقام في الوقت المناسب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، أن طهران تحتفظ بحق الرد "في الوقت المناسب" على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان لها أن روحاني خلال المكالمة حمّل "الصهاينة" المسؤولية عن اغتيال العالم النووي البارز، في "جريمة بشعة ونكراء وإجراء مناف للإنسانية".

وقال: "لا ريب في أن اغتيال العالم الإيراني دليل على عجز الأعداء الحقيقيين للشعب الإيراني والثأر من هذا الشهيد الكبير لمنفذي هذا الاغتيال في الوقت المناسب حق للحكومة الإيرانية".

وشكر روحاني أردوغان على تضامن تركيا مع الشعب الإيراني وإدانتها لاغتيال فخري زاده، مضيفا أنه من الواضح تماما بالنسبة لطهران من هو المسؤول عن الاعتداء وكيف جرى الاغتيال.

وقال روحاني إن فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي بذل الأشهر الأخيرة من حياته لمحاربة فيروس كورونا واستكمال الأبحاث وتصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية والفحوص لتشخيص الوباء.

كما تطرق روحاني إلى الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 في عام 2015 وأعار اهتماما خاصا إلى تصريحات الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بشأن استعداده للعودة إلى هذه الصفقة التي انسحبت منها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال روحاني إن إيران أكدت مرارا وتكرارا أنها ستلتزم بالاتفاق النووي إذا التزمت الأطراف الأخرى بمسؤولياتها أيضا، مبديا أمله في أن "تستخلص الإدارة الأمريكية الجديدة الدروس من أخطاء الإدارة الحالية".

المصدر: RT