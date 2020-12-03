إيرلندا: هذا وقت حفاظ الأوربيين على هدوئهم

اعتبر وزير خارجية إيرلندا سايمن كوفني أن التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل حول مستقبل علاقاتهما التجارية بعد بريكست ممكن، "في الأيام المقبلة" إذا حافظ الأوروبيون على "هدوئهم".

وقال كوفني في حديث لإذاعة "نيوزتوك" الإيرلندية اليوم الخميس، إن "الوقت هو وقت الحفاظ على هدوئنا"، وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تثق بالمفاوض الرئيسي ميشال بارنييه.

وأضاف: "أعتقد أننا إذا قمنا بذلك، فهناك فرص حقيقية لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة".

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وتالع: "عامل نقص الوقت واضح بالنسبة للطرفين"، وأوضح أنه يأمل بالتوصل لاتفاق، لكن "لن يحصل أي تمديد جديد" و"لا وقت إضافيا" سيمنح بعد الأول من يناير، تاريخ انتهاء مدة المرحلة الانتقالية.

وأعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أن رئيس الوزراء بوريس جونسون "متفائل" بنتائج المفاوضات، لكنه مستعد للقبول بالخروج بدون اتفاق في 31 يناير في حال أخفقت المحادثات.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكنها لا تزال خاضعة للقواعد الأوروبية خلال الفترة الانتقالية حتى نهاية العام.

وفي غياب اتفاق حتى هذا التاريخ، سيطبق الجانبان قواعد منظمة التجارة العالمية على تجارتهما ما قد يفضي إلى صدمة اقتصادية جديدة تضاف إلى التي سببها فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب