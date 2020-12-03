كوريا الشمالية تفرض إجراءات أكثر صرامة في العاصمة لمكافحة كورونا

أعلنت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في بيونغ يانغ، منذ وضع العاصمة مؤخرا في أعلى مستوى تأهب ضد جائحة كورونا العالمية.

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وقالت محطة الإذاعة المركزية الكورية التي تديرها الدولة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن البلاد "تطبق التدابير الاستباقية لمنع تدفق الفيروس إلى بيونغ يانغ على نحو استباقي".

ووجهت أوامر إلى الأطباء في منطقة سونكيو، الجزء الغربي من بيونغ يانغ، بفحص السكان المحليين الذين يعانون من الحمى أو أعراض تنفسية.

وصرح الإعلام الحكومي أمس، بأنه تم وضع بيونغ يانغ في أعلى درجات التأهب ضد كورونا، وعلق العمل في المرافق العامة مثل المطاعم والحمامات العامة وقيدت حركة المواطنين في العاصمة.

وتدعي كوريا الشمالية أنها خالية من الفيروس، ولكنها تتخذ تدابير في جميع أنحاء البلاد لمنع تفشي العدوى، بما يشمل غلق الحدود في وقت مبكر من العام الجاري.

بينما يظهر تقرير من منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 700 شخص حاليا قيد الحجر الصحي في كوريا الشمالية لتعرضهم المحتمل للعدوى.

وذكرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية فرضت مؤخرا حصارا على بيونغ يانغ لمنع تدفق الفيروس، وقالت أيضا إن القيود المطولة على حركة الأشخاص والبضائع أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بكوريا الشمالية.

المصدر: "يونهاب"