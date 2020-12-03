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فرنسا تفحص 76 مسجدا ضمن إجراءات "مكافحة التطرف"

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فرنسا تفحص 76 مسجدا ضمن إجراءات
Reuters
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الأربعاء، إن الحكومة الفرنسية ستطلق موجة من الإجراءات "الواسعة وغير المسبوقة" لـ"مكافحة التطرف الديني".

وأضاف جيرالد دارمانان أن "إحدى الخطوات ستكون فحص 76 مسجدا".

وأفاد الوزير عبر بيان في موقع "تويتر" بأنه نتيجة لذلك قد يتم غلق بعض المساجد.

وردت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، على العديد من الهجمات المميتة التي نفذها متشددون، بالتعهد بشن حملة على ما وصفه بعض المسؤولين الحكوميين بأنه "العدو الداخلي".

المصدر: وكالات

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