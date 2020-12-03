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توقيف شخصين سافرا إلى إحدى جزر هاواي رغم علمهما بإصابتهما بكورونا

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توقيف شخصين سافرا إلى إحدى جزر هاواي رغم علمهما بإصابتهما بكورونا
Reuters
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أعلن عمدة جزيرة كاواي في هاواي، ديريك كاواكامي، أنه تم القبض على اثنين من سكان الجزيرة بسبب عودتهما إليها بالرغم من معرفتهما بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال كاواكامي إن شرطة كاواي اعتقلتهما بتهمة "التهور من الدرجة الثانية"، مشيرا إلى أن كاواي شهدت "زيادة غير مسبوقة" في عدد الإصابات بكورونا.

ووفقا لإدارة الصحة، فإنه يوجد حاليا في جزيرة كاواي 16 حالة إصابة نشطة بكورونا.

وبحسب موقع "worldmeter" فإن إجمالي الإصابات بكورونا في هاواي يبلغ 17968 شخصا، أما إجمالي الوفيات هو 224 حالة.

المصدر: "abcnews"

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