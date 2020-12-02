بومبيو يبحث روسيا والصين مع "الحلفاء" في الناتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع نظرائه خلال الاجتماع الوزاري لحلف الناتو "التهديدات الصينية" والعلاقات مع روسيا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن بومبيو "خلال مناقشاته البناءة مع الحلفاء" تحدث عن "التهديدات الصادرة من الحزب الشيوعي الصيني ودعا لتوسيع التعاون للحماية منها".

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وأضاف البيان أن النقاشات الأخرى كانت تدور حول روسيا والرقابة على الأسلحة والأمن الإقليمي.

كما بحث بومبيو مع نظيريه الأوكراني والجورجي قضايا الأمن في البحر الأسود.

يذكر أن اجتماع حلف الناتو على مستوى وزراء الخارجية عقد يومي 1 و2 ديسمبر عبر تقنية الفيديو.

المصدر: نوفوستي