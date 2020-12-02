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الصدر يدعو إلى "ترميم" البيت الشيعي

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الصدر يدعو إلى
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى "ترميم" البيت الشيعي، فيما أشار إلى وجود "تعد على الله".

وكتب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "في خضم التعدي الواضح والوقح ضد (الله) ودينه ورسوله وأوليائه من قبل ثلة صبيان لا وعي لهم ولا ورع تحاول من خلاله تشويه سمعة الثوار والإصلاح والدين والمذهب، مدعومة من قوى الشر الخارجية ومن بعض الشخصيات في الداخل".

وأضاف: "أجد من المصلحة الملحة الإسراع بترميم البيت الشيعي من خلال اجتماعات مكثفة لكتابة ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي".

 

المصدر: RT

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