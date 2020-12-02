دعوى قضائية ضد ترامب لمنعه من إتلاف السجلات الرئاسية أثناء عملية الانتقال

رفع عدد من الجمعيات في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف إنفاذ قانون السجلات الرئاسية ومنع إتلافها خلال عملية الانتقال الرئاسي.

وأوضح المدعون أن "هذه دعوى مدنية تهدف للاعتراض على تدمير السجلات من قبل الرئيس والبيت الأبيض، باعتبار أن هذا الأمر مخالف للقانون".

وأشاروا إلى أنه "مع اقتراب انتهاء ولاية ترامب قريبا، وفي غياب التدخل القضائي، سيؤدي هذا السلوك إلى حرمان المدعين والجمهور من السجلات الرئاسية بشكل دائم، وبذلك حرماننا من توثيق جزء مهم من تاريخ أمتنا".

وشدد المدعون على أن "ما يخطط له ترامب حيال إتلاف سجلات رئاسته دون إخطار قانوني مخالف للقانون".

المصدر: RT