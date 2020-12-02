ترودو: شركة جونسون قدمت لقاحها المضاد لكورونا إلى وزارة الصحة للمراجعة

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن شركة Johnson & Johnson، قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى وزارة الصحة الكندية لتتم مراجعته.

وقال ترودو عبر موقع "تويتر" إن لقاحات "فايزر- بيونتيك" و"أسترازنيكا- أوكسفورد" و"موديرنا" هي أيضا قيد المراجعة، مشيرا إلى أنه "إذا كانت آمنة ومعتمدة، فإننا ضمنا بعضا من الدفعة الأولى من شركة (موديرنا)".

Update: Johnson & Johnson have submitted their vaccine candidate to Health Canada for review. Potential vaccines from Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, and Moderna are already under review - and if it’s safe and approved, we are guaranteed some of Moderna’s first batch. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 1, 2020

وأكد أن "كل هذا واعد، وهذا يعني أننا نقترب من نهاية هذه الأزمة. لكننا لم نصل إلى هناك بعد. نحن بحاجة إلى الاستمرار في اتباع إرشادات الصحة العامة".

المصدر: RT