معظم الولايات الأمريكية تتوقع تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية في غضون 3 أسابيع

تتوقع معظم الولايات الأمريكية تلقيح العاملين لديها في مجال الرعاية الصحية بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد في غضون 3 أسابيع.

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وقال مسؤول من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، إن معظم الولايات القضائية والولايات المحلية تتوقع أن تكون قادرة على تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في غضون ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى من لقاح COVID-19.

وتحدثت نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي التابع لمراكز السيطرة على الأمراض، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حول ممارسات التحصين لمناقشة المجموعات التي يجب أن تتلقى لقاحات "كوفيد-19" بمجرد توفرها.

وأضافت مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي: "ربما في شهر ديسمبر".

وأظهر عرض تقديمي لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الاجتماع، أن الوكالة تتوقع أن تكون حوالي 40 مليون جرعة لقاح COVID-19 متاحة بحلول نهاية ديسمبر، مع شحنات من 5 ملايين إلى 10 ملايين جرعة أسبوعيا بمجرد اعتماد اللقاح من قبل المنظمين.

المصدر: رويترز