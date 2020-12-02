بايدن يحث الكونغرس على إقرار خطة مساعدة "متينة" للعمال والمؤسسات

دعا المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الكونغرس إلى العمل سريعا، من أجل إقرار خطة "متينة" لمساعدة العمال والمؤسسات خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال تقديمه فريقه الاقتصادي، أشار بايدن إلى أن إدارته سوف تدفع باتجاه مزيد من الإجراءات لتصحيح مسار الاقتصاد، مضيفا: "أعرف أن هذه الأوقات صعبة، لكنني أريدكم أن تعلموا أن المساعدة في طريقها إلى الأمريكيين".

ومن جهة أخرى، اعتبرت رئيسة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين التي ستكون أول امرأة تتولى وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بحال فوز بايدن رسميا، أن اقتصاد بلادها يواجه أزمة تاريخية تطال الأكثر ضعفا، لافتة إلى أن عدم التحرك قد يؤدي إلى تدهور إضافي يتسبب بمزيد من الدمار.

المصدر: "فرانس 24"