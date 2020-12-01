السلطات الأمريكية تحدد الموعد للنظر في طلب "موديرنا" بشأن لقاحها

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستنظر يوم 17 ديسمبر المقبل، في طلب شركة "موديرنا"، للموافقة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت الإدائرة إلى أنها ستنظر في الطلب خلال جلسة للجنة الاستشارية لها. ولم تحدد الإدارة أي موعد لإصدار قرارها بشأن الموافقة على استخدام لقاح "موديرنا".

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وقدمت شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء للمصادقة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا mRNA-1273 والموافقة على استخدامه لعلاج المصابين.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاحها، لتي شارك فيها نحو 30 ألف شخص، أظهرت نسبة فاعلية اللقاح بنسبة 94.5%.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"