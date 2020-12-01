 
مباشر

السلطات الأمريكية تحدد الموعد للنظر في طلب "موديرنا" بشأن لقاحها

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تحدد الموعد للنظر في طلب
Reuters ANDREW KELLY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9je

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستنظر يوم 17 ديسمبر المقبل، في طلب شركة "موديرنا"، للموافقة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت الإدائرة إلى أنها ستنظر في الطلب خلال جلسة للجنة الاستشارية لها. ولم تحدد الإدارة أي موعد لإصدار قرارها بشأن الموافقة على استخدام لقاح "موديرنا".

إقرأ المزيد
"موديرنا" تطلب تفويضا طارئا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح كورونا

وقدمت شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء للمصادقة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا mRNA-1273 والموافقة على استخدامه لعلاج المصابين.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاحها، لتي شارك فيها نحو 30 ألف شخص، أظهرت نسبة فاعلية اللقاح بنسبة 94.5%.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا