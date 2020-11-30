افتتاح مركز في الإمارات لتعليم "الثقافة والمطبخ الإسرائيلي"

كشفت وسائل إعلام عبرية أنه سيتم افتتاح معهد تعليمي إسرائيلي، يعنى بتدريس اللغة العبرية ونشر "ثقافة الإسرائيليين" في الإمارات العربية المتحدة.

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وقال موقع "israel21c.org" إن المعهد التعليمي العبري (EHI) سيبدأ فصوله الدراسية في 3 يناير 2021 بفروع في دبي وأبوظبي.

وقال مدير (EHI) جوش ساميت، إن "المعهد لن يقوم فقط بتدريس اللغة العبرية، ولكن أيضا الحقائق المتعلقة بالثقافة الإسرائيلية، والمطبخ الإسرائيلي المحلي، وكيفية التعامل مع الإسرائيليين وما إلى ذلك، وسيتم إحضار أفضل مدربي اللغة العبرية من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة للقيام بتدريب الشركة".

وأضاف ساميت: "تم بالفعل إنشاء أربعة فروع تعليمية في دبي وسيتم افتتاح فرعين في أبوظبي قريبا، وستبدأ الدروس في جميع الفروع اعتبارا من يناير"، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال قد بدأوا بالفعل بالتسجيل في دورة اللغة العبرية.

وقال المعهد إنه سيتم التدريس بلغتين الإنجليزية والعبرية أو الإنجليزية والعربية، في الفصل بالإضافة إلى ذلك، يقدم (EHI) زيارة تعليمية متنقلة إلى أماكن مختلفة مثل تلك الملائمة لموظفي المكاتب والمسؤولين الحكوميين وموظفي الوزارة والشركات الأخرى.

وكانت الإمارات وقعت في سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية، بعد مصر (1979) والأردن (1994)، توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: arabi21