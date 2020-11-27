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بالفيديو.. وصول أول فوج سياحي إسرائيلي إلى الإمارات

أخبار العالم

بالفيديو.. وصول أول فوج سياحي إسرائيلي إلى الإمارات
Reuters
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نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر" فيديو قصير يوثق وصول الفوج الأول من السائحين الإسرائيليين إلى دبي.

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وكتب الحساب: "الفوج الأول من السائحين الإسرائيليين لدى وصوله إلى دبي في أول رحلة تجارية تشغلها شركة فلاي دبي بين إسرائيل والإمارات".

وأطلقت شركة الطيران "فلاي دبي" للرحلات منخفضة التكلفة، أمس الخميس أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.

وشارك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حفل استقبال الطائرة في مطار بن غوريون عند الساعة 11:30 صباح الخميس.

وكانت الإمارات وقعت في سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: RT

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