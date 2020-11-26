إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من دبي إلى تل أبيب

أطلقت اليوم شركة الطيران "فلاي دبي" للرحلات منخفضة التكلفة أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي، لوكالة "فرانس برس" أن الطائرة أقلعت صباح اليوم الخميس في رحلتها التجارية التي تستغرق نحو أربع ساعات.

وفي السياق نفسه، ذكر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر" أن "رحلة "فلاي دبي" مرت عبر الأجواء السعودية وهي في طريقها إلى إسرائيل".

أول رحلة تجارية تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية 🇦🇪 تمر الآن عبر الأجواء السعودية 🇸🇦 في طريقها إلى إسرائيل 🇮🇱. ما أجمل السلام pic.twitter.com/SP2lD7DsDM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 26, 2020

وسيشارك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حفل استقبال الطائرة في مطار بن غوريون عند الساعة 11:30 صباحا.

وكانت الإمارات وقعت في سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية، بعد مصر (1979) والأردن (1994)، توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين ثاني دولة خليجية ورابع دولة عربية توقع مثل هذا الاتفاق.

وكانت شركة فلاي دبي أعلنت في مطلع الشهر الحالي انها ستقوم بتسيير رحلتين يوميا بين إمارة دبي وتل أبيب.

المصدر: "أ ف ب"+ RT