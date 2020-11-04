"فلاي دبي": سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 26 نوفمبر

قالت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنها ستطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب من دبي هذا الشهر، بعد أن أقامت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل علاقات رسمية.

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وأوضحت "فلاي دبي" على موقعها في الإنترنت، بأن الشركة المملوكة لحكومة إمارة دبي، ستنظم رحلتين يوميا نحو تل أبيب، اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري.

وأضافت أن باب حجز التذاكر قد فتح أمام الجميع.

من جهته، قالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن أكبر شركة طيران إماراتية ستبيع تذاكر على رحلات "فلاي دبي"، من خلال اتفاق مشاركة الرمز بين الشركتين.

ويمكن لمواطني البلدين زيارة الأخرى دون التقدم بطلب حصول على تأشيرة قبل السفر، وفقا للاتفاقات الموقعة بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وأعلنت شركتا الطيران الإسرائيليتان يسرائير واريكا، عن برامج لزيارة دبي على رحلات تبدأ في التاسع من ديسمبر، ولكنهما ذكرتا أنهما لم تحصلا على موافقات نهائية بعد.

ولم تعلن شركة طيران العال، أكبر شركة طيران إسرائيلية، عن رحلات.

وتعاني صناعة الطيران من أسوأ أزمة بعد جائحة فيروس كورونا في العام الحالي، والتي أصابت معظم الرحلات بالشلل.

المصدر: رويترز