نتنياهو: الليكود سيصوت ضد الانتخابات من أجل الحفاظ على الوحدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن حزب الليكود سيصوت ضد "الانتخابات غير الضرورية ومن أجل الحفاظ على الوحدة".

وشدد نتنياهو في تصريح على أن "الحاجة إلى إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا، والتعامل مع شراء اللقاحات وتوزيعها هي من الأسباب الرئيسية للحفاظ على الوحدة".

وأكد أن "شعب إسرائيل بحاجة إلى حكومة تعمل لصالحهم لا للانتخابات أو لتسييس العمل".

وجاءت هذه التصريحات وسط توترات في الائتلاف الحاكم، حيث ورد أن حزب "أزرق أبيض" يستعد لطرح مجموعة من المقترحات التشريعية التي يعارضها اليمين الإسرائيلي للتصويت.

وتشمل هذه المقترحات تعديلين على القانون الأساسي لإسرائيل وعلى قانون التبني الخاص بالأزواج من نفس الجنس.

المصدر: "i24news"