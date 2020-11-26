نتنياهو: سنتوجه للانتخابات إذا لم يغير حزب غانتس توجهه

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يغير حزب "كاحول لافان" بزعامة بيني غانتس توجهاته، فإن إسرائيل متجهة لخوض انتخابات هي الرابعة في أقل من سنتين.

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وقال نتنياهو إنه "إذا رأينا توجها آخر من جانب حزب "كاحول لافان" وتعاونا بدلا من حكومة داخل حكومة، فسنتمكن من العمل سوية. وإذا لم يحدث هذا، فإنه سيقود للأسف إلى انتخابات. وأفضل أن نكون موحدين وننشغل في جلب السلام".

وحول اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان، اعتبر نتنياهو "أننا نتحرك بسرعة قصوى نحو عصر جديد يغير الشرق الأوسط، ومستقبل شعوبنا. وهذا ليس تغيرا بوضع إسرائيل فقط، وإنما بتغيير وضع الإمارات والبحرين أيضا. والإعفاء من تأشيرات الدخول سيسمح بفتح هائل للتجارة والاقتصاد والسياحة".

وتابع نتنياهو: "بتنا نحلق فوق السعودية، وهذا تغيير مبارك. وأتوقع أن تستمر دائرة التطبيع بالاتساع. وأقول هذا بثقة كبيرة، ولا شيء مؤكدا، لكني أقدر أننا سنرى دولا أخرى تنضم إلى هذه الدائرة. وما نفعله اليوم هو أمر تاريخي".

المصدر: RT