جاي شنكار: اتفاقيات "آبراهام" التطبيعية سترتقي بأبو ظبي والشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الهندي، س. جاي شنكار، خلال زيارته أبو ظبي إن اتفاقيات "آبراهام" لديها القدرة الكامنة على فتح الأسواق الهندية في وجه الإمارات وتشرع لها أبواب آفاق اقتصادية واسعة.

وهو ما ثمنته الصحافة الإسرائيلية وعلى رأسها يومية "جيروزاليم بوست" التي أكدت أن "الاتفاق لن تقتصر تداعياته على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل ستمتد إلى كل العالم، مثلما قال وزير الخارجية الهندي، وأن الشرق الأوسط سيتحول إلى همزة وصل اقتصادية بين أوروبا وآسيا".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى "اعتبار جاي شنكار اتفاقيات التطبيع بين تل أبيب من جهة والمنامة وأبو ظبي من جهة أخرى خطوة قادرة على جعل أبو ظبي تتبوأ دورا أقوى كدولة محورية لوجستيا بالنسبة لاقتصاد دول غرب آسيا، مضيفا أن العلاقات بين أبو ظبي ونيودلهي، وإن كانت عريقة، ما زالت لم تستغل كل قدراتها الكامنة".

وذكّرت الصحيفة الإسرائيلية، في هذا السياق، بالمليارات الثلاثة من الدولارات التي يسخرها "صندوق آبراهام" للشراكة الإسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة وبالفوائد، من وجهة نظرها، التي تجنيها .

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يُذكر أن وزير الخارجية الهندي استقبل في أبو ظبي من طرف وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث بحثا "سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الزراعية، والصحية، والتجارية، والأمن الغذائي"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية. وأكد الوزير الهندي موقف بلاده المتمسك بحل الدولتين ودعمه للشعب الفلسطيني.

المصدر: صحيفة "جيروزاليم بوست"/ وكالة الأنباء الإماراتية