 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل 26338 إصابة جديدة بكورونا و368 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

فرنسا.. حبس شرطيين اثنين بتهمة الاعتداء على موسيقي من أصول إفريقية

أخبار العالم

فرنسا.. حبس شرطيين اثنين بتهمة الاعتداء على موسيقي من أصول إفريقية
AFP
الاعتداء على منتج موسيقي من قبل عناصر الشرطة الفرنسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9a1

تم توجيه لائحة اتهام ضد ضباط الشرطة المتورطين في ضرب المنتج الموسيقي ذي الأصول الإفريقية، ميشيل زكلر، في باريس، وفقا لمطالب مكتب المدعي العام.

إقرأ المزيد
فرنسا.. مثول 4 شرطيين أمام محكمة بتهمة ضربهم منتجا من أصول إفريقية
فرنسا.. مثول 4 شرطيين أمام محكمة بتهمة ضربهم منتجا من أصول إفريقية

وبحسب صحيفة "Le Parisien"، تم حبس اثنين من المعتدين (عميد بالغ من العمر 44 عاما وأحد أفراد الشرطة)، والثالث (شرطي) تم وضعه تحت الإشراف القضائي.

كما تم توجيه الاتهام لشرطي رابع، ووضعه تحت إشراف قضائي، وهو الشخص المشتبه بإلقائه القنبلة اليدوية في استوديو المنتج الموسيقي.

وفتح الادعاء العام، الثلاثاء الماضي، ملفا قضائيا بحق الشرطيين الأربعة الذين يتهمون بـ "العنف المتعمد من قبل شخص يتولى السلطة العامة"، وذلك في ظروف مشددة متمثلة بـ "العنصرية" وتحرير محضر مزور.

ووقع الحادث في 21 نوفمبر في باريس، حيث استخدمت مجموعة من الشرطيين العنف ضد المنتج الموسيقي ميشيل زكلر، الذي روى أنه كان يتجول في مكان قريب بدون قناع وجه مخالفا بروتوكولات مكافحة كورونا.

وعند رؤية سيارة شرطة، ذهب إلى استوديو الموسيقى الخاص به لتجنب دفع غرامة. وقال زكلر إن أفراد الشرطة لاحقوه إلى داخل الاستوديو وهجموا عليه جسديا وعنصريا.

المصدر: Le Parisien

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا