 
مباشر

أستراليا تطالب الصين بالاعتذار بعد نشر الأخيرة صورة لجندي أسترالي يضع سكينا على رقبة طفل أفغاني

أخبار العالم

أستراليا تطالب الصين بالاعتذار بعد نشر الأخيرة صورة لجندي أسترالي يضع سكينا على رقبة طفل أفغاني
Reuters Issei Kato
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p99h

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده تطالب بكين بالاعتذار على نشر صورة مزيفة تظهر جنديا أستراليا وهو يضع سكينا على رقبة طفل أفغاني.

وأضاف موريسون أن أستراليا تسعى لإزالة الصورة "البغيضة حقا" التي نشرها ليجيان تشاو، نائب مدير قسم المعلومات في وزارة الخارجية الصينية، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موريسون في تصريح صحفي: "إنه أمر مشين للغاية ولا يمكن تبريره على أي أساس ... يجب أن تخجل الحكومة الصينية من هذا المنشور".

وجاء رد فعل موريسون بعد وقت قصير من نشر الصورة عبر حساب ليجيان تشاو، نائب مدير قسم المعلومات في وزارة الخارجية الصينية، في "تويتر".

وأرفق تشاو تعليقا مع الصورة قال فيه: "مصدوم بشأن مقتل جنود وسجناء أفغان على أيدي القوات الأسترالية، نحن ندين هذه التصرفات بقوة وندعو إلى محاسبة المسؤولين".

وقد تم الكشف مؤخرا عن فضيحة حول سلوك الجيش الأسترالي في أفغانستان، حيث ظهرت أدلة تؤكد أن وحدات النخبة في القوات الخاصة "قتلت بشكل غير قانوني" 39 مدنيا وسجينا أفغانيا على الأقل.

وأعلنت الحكومة الأسترالية، الخميس الماضي، أنها سرحت ما لايقل عن 10 من عسكرييها العاملين في قواتها الخاصة، جراء ضلوعهم بشكل غير مباشر في عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا