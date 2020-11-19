أستراليا تؤكد وجود أدلة على أن جنودها قتلوا 39 أفغانيا "بشكل غير قانوني"

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، عن مسؤول أسترالي كبير قوله، إن هناك "أدلة" على تورط جنود أستراليين في قتل 39 أفغانيا "بشكل غير قانوني".

وأوضح المسؤول، أن أستراليا تبدي "بصدق أسفها" لقتل جنودها مواطنين أفغان خلافا للقانون.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أعلن في وقت سابق، أنه تم تعيين مدع عام خاص للتحقيق في مزاعم ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان.

المصدر: "أ.ف.ب"