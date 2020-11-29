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راب يحذر من موجة كورونا ثالثة في بريطانيا

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راب يحذر من موجة كورونا ثالثة في بريطانيا
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قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، إن بريطانيا ستواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذا لم تتبع اجراءات الحجر بشكل تام

وأضاف راب اليوم الأحد لمحطة بي بي سي، "إن بريطانيا ستواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة".

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وتابع قائلا، "موجة ثالثة من الإصابات ستكون في يناير وفبراير.. ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح".

وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

المصدر: رويترز

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