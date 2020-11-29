 
مباشر

مقتل ضابط شرطة وإصابة 9 آخرين بجروح في انفجار لغم بالهند زرعه المتمردون الماويون

أخبار العالم

مقتل ضابط شرطة وإصابة 9 آخرين بجروح في انفجار لغم بالهند زرعه المتمردون الماويون
Reuters
جنود تابعون للجيش الهندي قرب منطقة لاداخ في الهند.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p933

قتل ضابط شرطة وجرح 9 من أعوانه مساء السبت في انفجار عبوة بمنطقة سوكما في الهند فجرها المتمردون الماويون.

وقع الهجوم، حسب قناة "آن دي تي في" التلفزيونية الهندية نقلا عن مسؤولين أمنيين، فوق تلال آرابراج المحاذية لغابة شينتالنار الكثيفة، التي تبعد بـ 450 كلم عن مدينة رايبور عاصمة الإقليم، مما استدعى إجلاء الجرحى بالمروحيات ونقلهم إلى مستشفى محلي قبل تحويلهم إلى مستشفى عاصمة الإقليم.

إقرأ المزيد
الهند تتطلع لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع أسطول بحر البلطيق الروسي
الهند تتطلع لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع أسطول بحر البلطيق الروسي

وكان ضحايا العبوة، الذين يقول مسؤولون إن حالتهم الصحية أصبحت مستقرة وخارج دائرة الخطر، في مهمة أمنية بالمنطقة برفقة ضابطهم وفرقة من قوات الكوماندوس.

 

المصدر: قناة "NDTV" التلفزيونية الهندية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا