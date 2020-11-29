مقتل ضابط شرطة وإصابة 9 آخرين بجروح في انفجار لغم بالهند زرعه المتمردون الماويون

قتل ضابط شرطة وجرح 9 من أعوانه مساء السبت في انفجار عبوة بمنطقة سوكما في الهند فجرها المتمردون الماويون.

وقع الهجوم، حسب قناة "آن دي تي في" التلفزيونية الهندية نقلا عن مسؤولين أمنيين، فوق تلال آرابراج المحاذية لغابة شينتالنار الكثيفة، التي تبعد بـ 450 كلم عن مدينة رايبور عاصمة الإقليم، مما استدعى إجلاء الجرحى بالمروحيات ونقلهم إلى مستشفى محلي قبل تحويلهم إلى مستشفى عاصمة الإقليم.

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وكان ضحايا العبوة، الذين يقول مسؤولون إن حالتهم الصحية أصبحت مستقرة وخارج دائرة الخطر، في مهمة أمنية بالمنطقة برفقة ضابطهم وفرقة من قوات الكوماندوس.

المصدر: قناة "NDTV" التلفزيونية الهندية