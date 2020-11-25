الهند تتطلع لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع أسطول بحر البلطيق الروسي

أعرب الملحق العسكري البحري لدى السفارة الهندية في موسكو، العميد البحري مانيش تشادها، عن رغبة بلاده في إجراء تدريبات بحرية مشتركة بين الأسطول الهندي وأسطول بحر البلطيق الروسي.

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وجاء في بيان أصدره أسطول بحر البلطيق، اليوم الأربعاء، أن تشادها عقد، في مقر الأسطول، لقاء بروتوكوليا مع قائده، الأدميرال ألكسندر نوساتوف، بحث الجانبان خلاله التعاون بين البلدين في مجال إجراء تدريبات بحرية مشتركة.

وأشار البيان إلى أن الجانب الهندي أعرب عن رغبته في إجراء تدريبات مشتركة بين الأسطولين الهندي والروسي في مياه بحر البلطيق والمشاركة في فعاليات الاحتفال بعيد القوات البحرية الروسية.

من جهته، أثنى الأدميرال الروسي على مستوى تدريب البحارة الهنود الذي أظهروه أثناء تدريبات "إيندرا-2019" الخاصة بمكافحة القرصنة البحرية، والتي جرت في المحيط الهندي في ديسمبر الماضي.

وذكر البيان أن الوفدين الهندي والروسي بحثا التعاون بين البلدين في بناء سفن حربية من أجل البحرية الهندية في مصانع روسية وإجراء اختباراتها في مياه بحر البلطيق.

وأشار المكتب الإعلامي للأسطول إلى أن مصنع "يانتار" المحلي لبناء السفن بدأ في بناء فرقاطتين بطلب من الجانب الهندي، هما "توشيل" و"تامالا".

المصدر: نوفوستي