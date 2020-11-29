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نكسة جديدة لترامب.. المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض دعوى طعن في الانتخابات

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نكسة جديدة لترامب.. المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض دعوى طعن في الانتخابات
Reuters
دونالد ترامب
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رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، أمس السبت، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تتحدث عن حصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.

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وألغت أعلى محكمة في بنسلفانيا في قرار بالإجماع، الأمر الذي مضى عليه 3 أيام وأصدرته محكمة أدنى، بمنع الولاية من التصديق على عشرات الطعون في الاقتراع الانتخابي، الذي أجرته في 3 نوفمبر، في الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعها الجمهوريون في محاولة لإحباط فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية أرض المعركة.

وقالت المحكمة إن الدعوى القضائية الأساسية رفعت بعد أشهر من سماح القانون بالطعن في قانون التصويت بالبريد في بنسلفانيا الممتد منذ عام.

ووصف المدعي العام للولاية، الديمقراطي جوش شابير، قرار المحكمة بأنه "انتصار آخر للديمقراطية".

وقد طعن في الدعوى القضائية التي استمرت أسبوعا، والتي قادها النائب الجمهوري مايك كيلي من شمال غرب بنسلفانيا، قانون التصويت بالبريد في الولاية باعتباره غير دستوري.

المصدر: أ ب

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